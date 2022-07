Fornaro (Leu): "Salvini ha gettato la maschera, vuole le elezioni per non perdere altro terreno dalla Meloni"

globalist

La Lega non ha a cuore l’Italia. Al massimo la Padania ma non è nemmeno sicuro quello. «Caso mai qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio, con le sue ultime dichiarazioni Salvini ha gettato definitivamente la maschera. La Lega vuole le elezioni anticipate non per il bene degli italiani, ma perché preoccupata dell’erosione dei consensi a vantaggio della Meloni».

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro dopo le dichiarazioni di Salvini che è evidentemente a caccia di pretesti.

«Con buona pace dei suoi governatori e sindaci, Salvini è interessato unicamente a limitare i danni in vista delle prossime elezioni e a tentare di salvare la sua leadership interna. Salvini prima condivide una posizione più equilibrata con Berlusconi, poi come è nella sua natura attacca ad alzo zero in un momento in cui ci sarebbe bisogno di responsabilità e serietà istituzionale. Questi atteggiamenti dovrebbero far riflettere anche il M5s perché una scelta isolazionista che dovesse portare a elezioni anticipare sarebbe anche un clamoroso regalo a Salvini e alla destra», conclude Fornaro.