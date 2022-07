Lombardia, Fontana prova (invano) a calmare le acque: "La mia candidatura? Spero venga confermato il Centrodestra"

globalist

4 Luglio 2022 - 14.50

Le Elezioni del 2023 si avvicinano e il fermento nel Centrodestra aumenta di giorno in giorno. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato del possibile passo indietro della sua vice Letizia Moratti nella corsa alla Presidenza della Regione, dopo il via libera della Lega alla sua ricandidatura nella riunione con il leader Matteo Salvini al Pirellone.

“Io mi aspetto la conferma del centrodestra e basta. Dagli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese e tutti indicavano me come possibile candidato, quindi oltre non posso sapere”, ha poi aggiunto Fontana, a chi gli chiedeva se dagli altri partiti, oltre la Lega, sono arrivate delle rassicurazioni sul sostegno al suo bis.