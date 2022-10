Meloni svia le polemiche su Fontana: "Anche a me dicono che sia omofoba..."

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 14.17

Giorgia Meloni ha commentato l’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera, congratulandosi e dribblando le pesanti critiche piovute sull’esponente della Lega, a causa dei suoi palesi legami con un’ideologia retrograda e conservatrice.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Fratelli d’Italia lo ha votato convintamente e siamo certi che saprà ricoprire questo ruolo così prestigioso con senso delle Istituzioni, equilibrio e imparzialità. Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo. E la votazione di oggi, dopo quella di ieri in Senato, conferma che vogliamo lavorare in questa direzione”.

“L’opposizione dice che Fontana è impresentabile perché fa l’opposizione. Se io mi dovessi preoccupare di quello che dice l’opposizione, non farei il governo. Anche io sono stata accusata di essere omofoba per non essere d’accordo con le adozioni omosessuali”