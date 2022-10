Lorenzo Fontana presidente della Camera, le reazioni social: "E' un estremista"

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 14.04

L’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera ha scatenato le reazioni social, con numerosi esponenti dell’opposizione che hanno manifestato il loro sdegno per la scelta di un candidato così divisivo e “integralista.

«Con Lorenzo fontana presidente della Camera, la legislatura inizia nel segno dell’integralismo. Ecco il biglietto da visita della destra a cui saremo opposizione inflessibile». Scrive su Twitter la senatrice del Pd Cecilia D’Elia, portavoce delle donne del Pd.

L’elezione di un estremista come Fontana a un’altissima carica di garanzia è il segnale che la destra non ha affatto abbandonato il progetto di orbanizzazione dell’Italia, nei temi interni e nella collocazione internazionale. Sappiano che troveranno un’opposizione durissima». Scrive su Twitter il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.

«Fra l’ammirazione per Putin, l’odio per le donne e per i «diversi», i messaggi amichevoli ai neonazisti greci di Alba Dorata non c’è che l’imbarazzo della scelta. Può diventare presidente di Montecitorio uno come l’ultrà leghista Lorenzo Fontana?». Scrive twitter Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana

«Ultraconservatore, antiabortista e contrario ai movimenti Lgbtq, un lungo curriculum di posizioni filorusse e una grande ammirazione per Marine Le Pen. Questo il filo nero che caratterizza il credo del leghista Lorenzo Fontana. Sarebbe questo l’atlantismo professato nelle ultime settimane dalla premier in pectore?». Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno (Pd), su Facebook.

“Putiniano mai pentito, antiabortista, contro le persone LGBTQIA+, tifoso dell’ultradestra euroscettica e anti-immigrazione nell’Ue. Un nemico di diritti civili e autodeterminazione delle donne. Lorenzo #Fontana rappresenta l’estremismo ai vertici delle istituzioni repubblicane”. Il tweet di Laura Boldrini