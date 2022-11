Licia Ronzulli annuncia: "Attilio Fontana è il candidato del centrodestra alla Regione"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 14.53

Attilio Fontana è il candidato del centrodestra per la Regione Lombardia. L’annuncio, che arriva dopo quello di Letizia Moratti che correrà con il Terzo Polo, arriva dalla coordinatrice lombarda di Forza Italia Licia Ronzulli.

«Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra» ha dichiarato la forzista. Dopo la candidatura di Letizia Moratti con il Terzo polo «c’è abbastanza rammarico» visto che nel centrodestra «ha avuto molto e ricoperto diversi incarichi. Ha sempre ben lavorato ma in questo caso c’è un po’ di rammarico per la scelta di candidarsi con uno schieramento che in questo momento è posizionato a sinistra con due leader che arrivano dal Pd».

Sulle motivazioni che l’hanno portata a dimettersi «dovreste chiederlo a lei – ha aggiunto – magari per una mancata candidatura alla presidenza ma questo non vuol dire che ci sono state promesse disattese. Non lo posso sapere, nel colloquio tra Fontana e Moratti non c’ero». Moratti «non era in quota Fi» anche se lo era «quando è stata sindaco di Milano e ministra». Al Pirellone era stata scelta «dalla Regione e da Fontana come rappresentante del centrodestra ma in questo momento si colloca dall’altra parte del fiume».

E comunque «io non credo che Moratti si sia dimessa» in contrasto sulle direttive per i novax emanate dal governo. «Credo sia abbastanza strumentale la motivazione – ha proseguito – poi sui vaccini sono d’accordo. La posizione di Fi è sempre stata chiara e credo che la storia ci stia dando ragione».

Quanto alla data delle regionali «il centrodestra è sempre pronto ad andare al voto, non abbiamo paura di andare alle elezioni anche se dovesse accadere a febbraio». Si tratta «di una decisone che spetta al governo – ha concluso – se ci dovesse essere un election day insieme al Lazio per la prima settimana di febbraio noi siamo assolutamente pronti a votare».