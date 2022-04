Ucraina, Di Maio: "Continuiamo a cercare la pace, nonostante Putin"

globalist

9 Aprile 2022 - 17.46

Durante la cerimonia di consegna di un bene confiscato alla criminalità organizzata dall’Associazione Terra Viva, nel comune di Marano di Napoli, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato della situazione ucraina e dei possibili sviluppi diplomatici.

”Non esiste altra soluzione se non quella di pace e diplomatica a quello che sta avvenendo in Ucraina, tenendo ben presente che l’aggressione all’Ucraina è russa, che Putin ha scatenato questa guerra, che per fare la pace bisogna volerlo in due e Putin in questo momento non sta dimostrando di volere la pace”.

“Ma nonostante questo continueremo pacificamente ad aiutare il popolo ucraino a ridurre i fondi che ha a disposizione Putin per finanziare la guerra con le sanzioni, continueremo a colpire l’economia russa con le sanzioni finché non riusciremo a indebolirla talmente che sarà disposto a sedersi a un tavolo e non continuare a spendere soldi in armi che stano uccidendo bambini, siamo a 170 bambini uccisi in Ucraina”.