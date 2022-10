Di Maio 'bucato' il sito: nella descrizione la pubblicità dei casinò online

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 21.14

A Luigi Di Maio ultimamente non ne va bene una. L’ex leader M5s poi diventato ministro del lavoro e poi ministro degli Esteri è ormai sotto botta.

Prima la sonora bocciatura alle elezioni, il ritorno alla vita normale, qualche subbuglio sentimentale e adesso pure il suo sito personale bucato dagli hacker.

Infatti se si va sui motori di ricerca si trova il sito luigidimaio.it (quello di Impegno Civico) che ha però sotto una curiosa descrizione: “Gratowin casino Italia. Se stai cercando il miglior casinò online in Italia, buona fortuna con te Il nostro casinò online è uno dei più grandi casinò con un …”

Ossia? Qualcuno è riuscito a entrare nel codice della pagina e mettere la pubblicità al posto della descrizione. Un buontempone? Una vendetta per il fautore del decreto dignità che metteva molti paletti al gioco d’azzardo e alle stesse scommesse online.

La scoperta, fatta dall’esperto di cybersecurity Carlo Simonelli è ancora in fase di analisi.

Ma ecco cosa è stato messo dentro il codice sorgente della pagina.

L’aspetto della pagina, in cui compare solo una foto dell’ex-Ministro e un rimando al sito di Impegno Civico è apparentemente intatta, ma se si analizza il codice HTML, ricercando la parola: “casino” si rilevano dei

testi malevoli:

<div style=”left: -6694px;position: fixed;”><h2>Gratowin casino Italia</h2><p>Se stai cercando il miglior casinò online in Italia, buona fortuna con te Il nostro casinò online è uno dei più grandi casinò con un alto livello di fiducia. Non esiste un gioco del genere che non avremmo: dalla roulette al blackjack. Registrati subito e ricevi bonus di benvenuto, quindi riceverai giri gratuiti giornalieri e altri regali. Un’offerta speciale che tutti sognano da tempo al casinò Gratowin è l’assenza di un deposito minimo. Cosa potrebbe esserci di meglio. Inizia i tuoi soldi dalla carta, gioca seduto sul divano da un computer o smartphone e preleva soldi veri direttamente sulla carta. Tutto è estremamente semplice. I campioni ci scelgono! Benvenuto, se ci scegli, allora in segno di gratitudine creeremo per te tutte le condizioni per le tue vittorie!</p></div> <a href=”https://siticasinononaams.com/casino/gratowin/“>

E a Di Maio è capitato anche questo…