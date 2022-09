Di Maio sulle manovre di Putin: "Serve una commissione d'inchiesta per capire se qualcuno ha tradito"

globalist

22 Settembre 2022 - 11.06

Ci sono in giro ‘pupazzi preezzolati’ al servizio di Putin? “Serve una commissione d’inchiesta sulla Russia per capire se qualcuno ha tradito”. Lo afferma a `Mattino Cinque´ il leader di Impegno civico e ministro degli Esteri dimissionario

Per Di Maio quelle di Vladimir Putin «sono parole preoccupanti e questo è il motivo per cui abbiamo chiesto chiarezza a tutte le forze politiche di schierarsi contro Putin. Abbiamo visto tante ambiguità in questi mesi da parte di Salvini e Conte. Su Conte sono veramente deluso: il grande flirt con Putin ha messo in discussione la sicurezza degli italiani. Putin sta poi giocando con i rubinetti del gas e per questo dobbiamo fare il tetto massimo al prezzo del gas e un decreto taglia-bollette che almeno paghi l’80% alle bollette di imprese e famiglie».

Chi vota Conte vota Meloni

«Ho ascoltato Meloni e tutta la destra dire che vogliono abolire il reddito di cittadinanza, che è un errore clamoroso. Con questo costo della vita dobbiamo salvare il Reddito ma se si vota Conte si aiuta la Meloni e quindi l’abolizione del Reddito di cittadinanza. Se si vota Impegno civico, che è all’interno della coalizione progressista, si salva il reddito di cittadinanza».