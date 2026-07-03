Sondaggi politici: Meloni arretra, il Pd si avvicina e il centrodestra perde consensi

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3 Luglio 2026 - 16.43

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Fratelli d’Italia registra un netto arretramento nei consensi secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24. Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,9% rispetto alla rilevazione del 18 giugno e si attesta al 26,9%. Pur restando la prima forza politica del Paese, vede ridursi il margine sul Partito Democratico, che si mantiene sostanzialmente stabile al 22%, con una lieve flessione dello 0,2%. Il distacco tra i due principali partiti scende così a 4,9 punti percentuali.

Nel campo del centrosinistra il Movimento 5 Stelle conferma sostanzialmente le proprie posizioni, fermandosi al 12% con una variazione negativa dello 0,1%. Anche Alleanza Verdi-Sinistra registra un leggero calo dello 0,2% e raggiunge il 6,6%.

Anche tra le forze della maggioranza di governo si registrano flessioni. Forza Italia scende al 7,6%, perdendo lo 0,6%, mentre la Lega cala al 5,4%, con una contrazione dello 0,4%. L’unica eccezione nel centrodestra è rappresentata da Futuro Nazionale, che cresce dello 0,5% e sale al 6,4%, consolidando il sorpasso sulla Lega e portando il vantaggio sul partito guidato da Matteo Salvini a un punto percentuale. Noi Moderati, invece, passa allo 0,8%, in diminuzione dello 0,1%.

Complessivamente, i partiti che sostengono il governo — Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati — raggiungono il 40,7% delle intenzioni di voto. Se si considera anche Futuro Nazionale, l’intera area del centrodestra arriverebbe invece al 47,1%.

Nel segmento centrista e liberale si osservano piccoli incrementi. Azione sale al 3,4% (+0,3%), Italia Viva raggiunge il 2,5% (+0,4%) e +Europa cresce all’1,3% (+0,3%). In lieve flessione, invece, il Partito Liberaldemocratico, che si attesta all’1,1% (-0,1%), e Ora, all’1% (-0,1%).

Da segnalare anche l’aumento della categoria “Altri”, che raggiunge il 3%, con una crescita dell’1,2%, e quello degli indecisi e degli elettori orientati all’astensione, anch’essi in aumento dell’1,2%, fino al 33,5%. Secondo il sondaggio, il lieve arretramento dei principali partiti sembra tradursi soprattutto in un rafforzamento dell’area del non voto.

Per quanto riguarda il giudizio sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni, la situazione rimane immutata rispetto alla rilevazione del 18 giugno. Il 35% degli intervistati esprime una valutazione positiva dell’esecutivo, mentre il 55% ne dà un giudizio negativo; il restante 10% non prende posizione. Il saldo tra valutazioni favorevoli e contrarie resta quindi fermo a -20 punti.

L’indagine evidenzia inoltre una forte polarizzazione politica. Tra gli elettori riconducibili al cosiddetto campo largo, i giudizi negativi nei confronti del governo raggiungono il 90%, mentre nell’elettorato di centrodestra l’apprezzamento tocca il 91%.

All’interno della stessa coalizione di centrodestra emergono però differenze significative. Gli elettori di Fratelli d’Italia esprimono un consenso quasi unanime nei confronti dell’esecutivo, con il 99% di giudizi positivi. Tra gli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati il sostegno rimane ampiamente maggioritario, attestandosi al 75%, mentre il 17% dichiara di non avere un’opinione.

Più articolata la situazione tra gli elettori di Futuro Nazionale. In questo caso il campione è numericamente ridotto, ma i giudizi risultano perfettamente divisi: il 50% valuta positivamente il governo e il restante 50% esprime un giudizio negativo. Un dato che conferma come il partito guidato da Roberto Vannacci rappresenti la componente più distante dall’attuale maggioranza, con una parte consistente del proprio elettorato che non condivide l’azione dell’esecutivo.