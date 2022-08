Di Maio a Meloni: "I tuoi alleati fanno gli interessi di Putin"

globalist

27 Agosto 2022

Di Maio contro la destra: «Io non ti ho mai attaccato sul personale e non ne ho mai fatto una questione ideologica, perché prima di tutto, le tue amicizie fasciste del passato si commentano da sole. Sono ancora più preoccupato per il destino economico del Paese con la proposta politica che voi volete portare al governo. Tu puoi passare le giornate a rassicurare il mondo che l’Italia sarà in buone mani, ma non è così…».

Lo dice, in un video pubblicato su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rivolgendosi al leader di FdI Giorgia Meloni.

«I tuoi alleati (Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ndr) sono contro sanzioni a Russia e fanno interessi Putin – attacca il leader di Impegno Civico – il che significa fare il gioco Di Putin. Significa permettere a Putin Di ricattarci ancora e portare le bollette delle imprese ancora più in alto. Addirittura Salvini voleva barattare Putin con Mattarella. Berlusconi ha sempre avuto legami con Putin».

Per Di Maio con un governo guidato da Berlusconi-Meloni-Salvini «ci isoleremo a livello europeo».