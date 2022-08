Luigi Di Maio: "Tra pochi giorni dirò dove sono candidato"

globalist

13 Agosto 2022 - 11.03

Di Maio e la sua scelta di allearsi con il Pd fa ancora discutere. “Sulla mia possibile candidatura qua o là in giro per l’Italia si sta molto fantasticando ogni giorno. Dove sarò candidato io fra pochi giorni lo dirò io e sarà chiaro a tutti. Purtroppo per gli italiani si vota il 25 settembre con una campagna elettorale in piene vacanze estive ed entro il 22 agosto le candidature vanno presentate. Grazie a Conte, Berlusconi e Salvini è andata così. Mancano pochi giorni e sarà chiaro anche dove io sarò candidato”.

Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ora formalmente “capo politico” della lista Impegno Civico a proposito delle indiscrezioni su una sua possibile sfida nel maggioritario a Pomigliano contro Giuseppe Conte e/o in Emilia nonostante il mal di pancia del Pd di Bibbiano.

“Sento ogni giorno girare – dice Di Maio a Radio Capital- girare tante veline sulla mia candidatura. Posso dire che fra pochi giorni chiarirò tutto. E che con il Pd abbiamo consolidato anni di esperienze di governo condivise positivamente in due governi in cui abbiamo affrontato insieme pandemia, guerra in Ucraina e conseguenti crisi economica e sociale. Con lo sforzo comune di assicurare al Paese in una fase difficilissima stabilità di governo”.

Quanto a Bibbiano, “ho già parlato e detto più volte” si è limitato a rispondere alla domanda ripetuta se ammettesse l’errore verso il Pd “partito di Bibbiano” associato alla tratta di minori su cui sui è indagato nel Paese emiliano.

“Mi limito a dire – ha affermato Di Maio- che non è continuando a parlare e spiegare il passato che si può fare una campagna elettorale costruttiva e utile per il Paese. Si deve invece parlare del presente e progettare il futuro”.