Oddati ai 'renziani' del Pd: "A chi propone Draghi a vita dico che vorrei premier il capo del mio partito..."

11 Febbraio 2022 - 23.27

Un messaggio chiaro ai ‘renziani’ che sono rimasti nel partito democratico.

“Vorrei dire a qualche esponente del Pd che propone Draghi a vita, che noi sosteniamo con convinzione e lealtà questo governo. Però io vorrei vincere le prossime elezioni, e si possono vincere. E vorrei che il capo del governo fosse il capo del mio partito. Ciò significherebbe aver portato il Pd ad essere il primo partito italiano. Prima però di questo e del Tam tam sulla legge elettorale, ora occorre pensare al caro bollette e al lavoro”.

Così Nicola Oddati della direzione nazionale del Pd e coordinatore nazionale delle Agorà democratiche, intervenuto all’incontro ‘Periferie e diseguaglianze al centro della politica. Il Pnrr come strumento per ripartenza’ svoltosi a Marsala, in provincia di Trapani.