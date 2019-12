Meloni insiste a denigrare le Sardine: "Non sono scema, non è un movimento spontaneo"

La Meloni insiste imperterrita nonostante le smentite. Prima il manovratore occulto era Prodi. Oggi il Pd. Come se il Pd fosse in grado di organizzare flash mob

"Penso che quello delle sardine non sia un movimento spontaneo, faccio politica da anni, non sono scema. Poi l'immagine è azzeccata: vanno tutti nella stessa direzione, non fanno domande e finiranno tutte in bocca del Pd".

Il ritornello della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Fuori dal coro", su Rete 4. Nel frattempo c’è stato un blitz di Aliud - Destra Identitaria, sigla vicina a Fratelli d'Italia, ai Giardini Reali di Torino, a pochi passi da dove questa sera si terrà il raduno delle Sardine torinesi che hanno srotolato uno striscione con la scritta 'Non farti inscatolare' intonando l'Inno d'Italia

"Abbiamo voluto contestare l'ennesima iniziativa prodotta da una certa sinistra fucsia che, in crisi di contenuti e di proposte, si deve affidare al buonismo e alla demagogia dell'antifascismo per cercare di riempire le piazze", scrivono in una nota i militanti di Aliud che hanno poi affisso lo striscione sul cavalcavia di corso Unità d'Italia.