La quarta ondata non si placa: altri 468 morti e aumentano ancora ricoveri e terapie intensive

globalist

25 Gennaio 2022

Preroll

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 186.740 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 1.397.245 tamponi. I morti, ancora molto alti, sono 468.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il tasso di positività è sceso al 13,3% ma sono aumentati sia i ricoveri (165 in più) e le terapie intensive (9 in più). I decessi non sono mai stati così tanti nella quarta ondata.

Middle placement Mobile

Gli attualmente positivi al Covid sono 2.689.166, con una diminuzione di 20.691 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 144.343. I dimessi e i guariti sono invece 7.379.112, con un incremento di 231.500 rispetto a ieri.