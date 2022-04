La Federazione delle Asl: "Raggiunto il plateau dei ricoveri, al nord i numeri in discesa"

globalist

6 Aprile 2022 - 12.03

Preroll

Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, ha commentato l’ultimo report in merito alla situazione Covid in Italia. “Con un fisiologico ritardo rispetto alla curva di incidenza, i ricoveri» Covid «sembrano essere arrivati al plateau, con numeri che al Nord hanno già cominciato a scendere. Quel +3,6% che registriamo in questa ultima settima rappresenta un colpo di coda del virus, che è da attribuirsi sia alla elevata circolazione legata alle condizioni meteorologiche, sia alle nuove varianti e al fatto che una fetta della popolazione non è coperta dalla terza dose, nonostante siano scaduti i 120 giorni dalla seconda, ed è dunque più esposto al virus”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il booster, come ci dicono i dati delle terapie intensive dove il 75% dei vaccinati non ha la protezione della terza dose, è necessario contro le conseguenze gravi della malattia – sottolinea – Importante anche ricordare la necessità della quarta dose per gli ultra fragili, che sono i soggetti che finiscono in rianimazione: al momento l’adesione risulta ancora molto bassa”.