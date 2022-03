Covid, si ferma la curva: stabili i nuovi casi. Gimbe: "Difficile fare previsioni"

globalist

31 Marzo 2022 - 11.26

Preroll

I nuovi casi di Covid-19 tornano a stabilizzarsi, dopo due settimane di netto incremento. Dal 23 al 29 marzo c’è stata una sostanziale stabilità dei nuovi casi di Covid-19, che sono stati 504.487 rispetto a 502.773 della settimana precedente (+0,3%). Nello stesso arco di tempo, aumentano del 5,5% gli attualmente positivi (1,26 milioni rispetto a 1,20). Lo rileva l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che precisa come “in questo momento sia difficile fare previsioni”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Aumentano del 3,2% i tamponi effettuati, passati da 3,2 milioni del 16-22 marzo a 3,3 milioni. Il tasso medio di positività dei molecolari è stabile a 13,4%, mentre quella degli antigenici si riduce al 15,7%.

Middle placement Mobile

Nella settimana dal 23 al 29 marzo aumenta l’occupazione dei posti letto in area medica da parte dei pazienti con Covid-19 e si inverte la tendenza in terapia intensiva, che era ormai da diverse settimane in calo. I ricoveri con sintomi sono stati 9.740 rispetto a 8.969 della settimana precedente, pari a +8,6%, mentre 487 i ricoveri in terapia intensiva rispetto a 455, pari a +7%. Dopo 6 settimane consecutive di calo, invece, iniziano a ricrescere i decessi: sono 953 negli ultimi 7 giorni (+3,1%) con una media di 136 al giorno rispetto ai 132 della settimana precedente.