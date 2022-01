Ricciardi: "Il Covid non va sottovalutato, è la terza causa di morte in Italia"

globalist

19 Gennaio 2022

Il consulente scientifico del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, ospite di ‘diMartedì’ su La7 ha espressamente detto, con estrema fermezza, che il Covid “non è una malattia grave è una malattia gravissima” che “in questo momento è prima causa di morte in Europa, la terza in Italia, la prima in Europa”.

L’esperto ha risposto alla domanda sul perché, nonostante chi è “vaccinato non muore o non va in ospedale”, esistano misure come la quarantena e il Green pass.

Nel nostro Paese “ci sono 161 morti per 100mila – ha sottolineato l’esperto – dopo le malattie cardiovascolari e i tumori”, il covid “è la terza causa di morte”. Questo è un dato che “si sottovaluta”, afferma Ricciardi.