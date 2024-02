Il M5s continua a lanciare frecciate al Pd, Ricciardi: "Spero che Schlein riesca a gestire un partito così complesso..."

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2024 - 09.27

ATF

Il vicepresidente del Movimento 5Stelle Riccardo Ricciardi, intervistato da Qn, ha parlato dei rapporti con il Pd e dalle frizioni nate dalle ultime parole di Giuseppe Conte, che non ha lesinato pesanti critiche nei confronti dei democratici.

«Credo che Elly Schlein non sia più disposta a subire pressioni interne. Mi auguro riesca a gestire un partito complesso come il Pd. Di sicuro, non siamo noi a crearle difficoltà. Chi non ha voluto l’alleanza nel momento in cui era indispensabile per non consegnare il Paese a Giorgia Meloni non è stato il M5s ma il Pd».

E alla domanda se le differenze in politica estera siano un ostacolo alla creazione di un’alleanza con il Pd risponde: «No. Abbiamo governato insieme per un anno e mezzo nel Conte bis fronteggiando con successo la più grave crisi sanitaria, economica, politica, internazionale, dal 1945 ad oggi. Da lì bisogna ripartire».

«Sulla maggior parte delle cose che ci dividono si possa trovare un’intesa ottima con il Pd di Elly Schlein, che non è il Pd che ha idolatrato Draghi. Ma in un rapporto paritario, di reciproco rispetto e senza pretese egemoniche».