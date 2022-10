Covid, Ricciardi contro il governo Meloni: "Ogni deroga dai buoni comportamenti aumenterà i morti"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 14.23

Preroll

Walter Ricciardi, docente di Igiene via Twitter, docente di Igiene all’Università Cattolica ed ex consulente dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, ha commentato su twitter la nuova direzione intrapresa dal governo Meloni, che va verso la fine dell’obbligo di mascherina in ospedale a fine ottobre.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Perni fondamentali per politica sanitaria basata su scienza in una fase di ripartenza della pandemia sono: 1) vaccinare, 2) mascherine in luoghi affollati, 3) aerazione locali chiusi, 4) igiene mani e superfici, 5) uso corretto degli antivirali. Ogni deroga aumenterà casi, malati e morti».