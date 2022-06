Giletti, Maurizio Costanzo senza giri di parole: "Combatta in Ucraina e non rompa le balle a Mosca"

globalist

10 Giugno 2022 - 14.46

Preroll

Massimo Giletti e le polemiche scaturite dalla puntata di “Non è l’Arena” andata in onda da Mosca, ha suscitato le critiche anche da Maurizio Costanzo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri, dal titolo ‘Facciamo finta che’, Maurizio Costanzo, nell’ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell’’io sociale’, all’analisi di Raffaele Morelli ‘sul ‘perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”, Costanzo ha risposto: ”Perché va a rompere le balle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina. Quelli lì chi li ha invitati? Li avrà invitati Giletti e la sua redazione, qualcuno li ha chiamati”.

Middle placement Mobile

A proposito del malore di Giletti, Morelli ha aggiunto: ”Io vedo il suo malessere come una ferita che lui ha sentito, ha sentito di essere nel posto sbagliato. Credo che abbia sentito una ferita perché ha visto veramente come è stato trattato”. ”Una cosa psicologica, la penso anche io così”, ha aggiunto Costanzo.