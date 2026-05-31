Il Libano accusa Israele di fare 'terra bruciata' e utilizzare il metodo (criminale) della punizione collettiva

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31 Maggio 2026 - 12.15

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Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accusato sabato Israele di perseguire una «politica della terra bruciata e di punizione collettiva» nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti e avvertendo che il Paese sta «distruggendo città e villaggi e costringendo i loro abitanti all’esilio», riferisce l’AFP.

Delegazioni militari di Israele e del Libano hanno tenuto venerdì colloqui sulla sicurezza a Washington, con ulteriori negoziati mediati dagli Stati Uniti previsti per la prossima settimana. Hezbollah si oppone con forza ai colloqui diretti.

Salam ha dichiarato che l’esito dei negoziati «non è garantito», ma li ha definiti «la strada meno costosa per il nostro Paese e per il nostro popolo».

Un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah è entrato in vigore il 17 aprile, ma non è stato rispettato. Entrambe le parti si accusano quotidianamente di violarne i termini e giustificano i propri attacchi sostenendo di rispondere alle presunte violazioni dell’altra parte.

Una dichiarazione statunitense diffusa dopo i colloqui tra Israele e Libano di venerdì non ha fatto alcun riferimento alla tregua, limitandosi ad affermare che le «produttive discussioni militari tra le parti» contribuiranno a preparare il terreno per l’incontro politico previsto la prossima settimana.