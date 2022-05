Non è l'Arena, Giletti si confronta con Cacciari e Orsini: "Giusto ospitare opinionisti filorussi nei talk show?"

globalist

8 Maggio 2022 - 21.28

Guerra in Ucraina e guerra di propaganda: nuovo appuntamento domani, domenica 8 maggio, con ”Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. Dove vuole arrivare Putin? Ed è opportuno o meno ospitare opinionisti ”filorussi” nei talk show? Su questo ed altri temi il filosofo Massimo Cacciari si confronterà in un faccia a faccia con Massimo Giletti. Torna davanti alle telecamere di ”Non è l’Arena” il professor Alessandro Orsini per un’intervista con Giletti dopo la nuova ondata di polemiche che l’ha visto coinvolto per alcune su dichiarazioni sul conflitto in atto.

Si parlerà poi di guerra tra informazione e propaganda con Vladimir Solovyev, il giornalista televisivo russo filoputiniano. Tra gli argomenti centrali della puntata anche un’inchiesta sulle riserve di gas nel nostro Paese. Cosa succederà nei prossimi mesi nelle case degli italiani?Interverranno tra gli altri ospiti Carlo Calenda, Sandra Amurri e Alessandro Sallusti.