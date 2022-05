Non è l’Arena: ospite di Massimo Giletti Alessandro Orsini su Ucraina e sanzioni contro la Russia

globalist

22 Maggio 2022 - 20.50

Questa sera, domenica 22 maggio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti.

A trent’anni dalla strage di Capaci (23 maggio 1992) Massimo Giletti ricorda Giovanni Falcone. La sua figura rivive nelle parole della sorella Maria, intervistata dal conduttore, in quelle di Giuseppe Ayala, collega e amico del grande magistrato, e nell’intervento della giornalista Sandra Amurri, che in passato ha collaborato con Non è l’arena per la realizzazione degli speciali su Cosa Nostra. Un’occasione per ricordare il Falcone pubblico e privato, insieme a Paolo Borsellino tra le personalità più importanti (non solo in Italia) della lotta alla mafia.

Ospite di questa sera il professor Alessandro Orsini, per il faccia a faccia di stasera. La controversa voce del professore analizza le conseguenze che sta portando (e porterà) la guerra tra Russia e Ucraina, allargando il discorso sull’inflazione e sui lavoratori e imprenditori destinati a pagare le crisi energetiche e alimentari. Le sanzioni contro la Russia stanno realmente penalizzato le nostre imprese e i posti di lavoro? L’incremento dei prezzi quanto peserà sulle aziende e sulle tasche degli italiani? Se ne parlerà con Giorgio Cremaschi, Daniela Santanchè, Luigi Scordamaglia e Carlo Sibilia.