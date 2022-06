Imbarazzante Giletti messo nel sacco dalla Zakharova: "Mi pare che lei parli come un bambino"

globalist

5 Giugno 2022 - 22.39

Un Giletti imbarazzante e totalmente digiuno della materia si è fatto mettere nel sacco di Maria Zakharova che diceva ciò che voleva mentre Giletti continuava a invocare la pace e lasciava che la portavoce di Lavrov dicesse le sue stupidaggini senza poterna confutare nel merito. E infatti la Zakharova ha umiliato Giletti dicendo: “Mi pare che lei parli per un bambino”.

«Se la domanda è se stiamo interrompendo il collegamento, la comunicazione con l’Europa, rispondo che in realtà siete voi a farlo, è l’intero Occidente a farlo, con gli Usa a dominare. Il punto di vista europeo non esiste senza gli Usa. Questa interruzione di comunicazione è iniziata da tanto tempo con la Russia, per esempio con i mancati permessi per costruire i gasdotti».

Lo ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in collegamento con `Non è l’arena´ di Massimo Giletti che questa sera trasmette dalla Piazza Rossa a Mosca.

Alla domanda se la guerra all’Ucraina sia stata fatta in forma preventiva temendo l’ingresso nella Nato, Zakharova ha risposto che «la guerra in Donbass dura da 8 anni».

«Chiedo ai giornalisti italiani: dove siete stati in questi anni, 13mila persone sono state assassinate in Donbass ma non hanno preoccupato nessuno, e ora parlate di guerra, dovete vergognarvi. Ho l’impressione che abbiate scoperto la Russia e l’Ucraina nel febbraio del 2022».