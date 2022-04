Variante Xj (o Xe), Ricciardi: "Il virus muta per contagiare di più, stiamo attenti"

globalist

9 Aprile 2022 - 17.44

La nuova variante Xj (o Xe) sta iniziando a fare il suo corso, propagandosi per il mondo come hanno fatto Delta e le due Omicron. Al momento la situazione è sotto controllo ma gli esperti invitano a non abbassare la guardia. Tra questi, c’è anche Walter Ricciardi, docente di Igiene e Medicina preventiva all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, che parlato del tema all’AdnKronos.

“La ricombinazione Xj ci preoccupa, combina Omicron 1 e Omicron 2 e questo significa che il virus continua a evolvere per essere sempre più contagioso. Inoltre non sappiamo ancora, sostanzialmente, quale sarà la nuova sintomatologia. Stanno apparendo nuovi sintomi come le vertigini”. Il fatto che Xj sia stata isolata in Calabria mentre erano conosciuti solo pochi casi in Finlandia non deve stupire.

“La geografia nelle epidemie è sempre molto relativa e fluida. Questo è uno degli elementi strutturali di questa pandemia rispetto al passato: la mobilità delle persone oggi è così rapida che il ‘trasporto’ del virus è velocissimo. Se vogliamo mantenere le nostre abitudini di mobilità dobbiamo stare attentissimi alle misure di sanità pubblica: vaccino, mascherina, Green pass, comportamenti responsabili, sono capisaldi. Se noi le allentiamo non riusciamo ad appiattire realmente la curva epidemica”.

