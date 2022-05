Ucraina, la Francia manda a Kiev 100 milioni in aiuti militari e 100 milioni in aiuti umanitari

globalist

2 Maggio 2022

No all’estremismo verbale e alle fughe in avanti ma senza che diventi una corsa alla fuga. La Francia ha fornito «100 milioni di euro di aiuti militari» all’Ucraina per equipaggiamenti difensivi letali e non letali. Lo rende noto l’Eliseo in un comunicato facendo il punto sulla situazione e precisando che la Francia «continuerà a fornire all’Ucraina capacità militari aggiuntive, in risposta alle esigenze espresse dalle autorità ucraine e in coordinamento con i nostri partner e alleati europei per garantire la complementarità delle nostre azioni». La Francia, inoltre, ha fornito «100 milioni di euro di aiuti umanitari per soddisfare i bisogni espressi dalle autorità ucraine e dai paesi limitrofi». Al 28 aprile la Francia accogliere «oltre 51 mila rifugiati in provenienza dall’Ucraina».

All’Ucraina la Francia ha inviato anche una squadra tecnica composta da due medici legali e una quindicina di gendarmi dell’Istituto di ricerca criminale della gendarmeria nazionale (Ircgn), esperti in scene del crimine e identificazione delle vittime. Inoltre Parigi ha fornito «300 milioni di euro di prestiti garantiti dallo Stato francese tramite l’Agenzia francese per lo sviluppo a sostegno del bilancio».

Alla Moldavia, riferisce l’Eliseo, sono stati forniti 15 milioni di euro di sostegno al bilancio; 37 tonnellate di materiale umanitario e 17 generatori elettrici per strutture sanitarie. Inoltre, sottolinea l’Eliseo, sono stati inviati in Moldavia «sei agenti di polizia di frontiera nell’ambito di un accordo tra l’agenzia europea Frontex e la Moldavia». Inoltre la Francia ha fornito «60 milioni di euro di prestiti tramite l’Agenzia francese per lo sviluppo previsti nel campo dell’energia».