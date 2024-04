Sanità, Calenda 'bacchetta' Elly Schlein: "Sono 20 anni che la salute è sotto finanziata, è colpa di tutta la politica"

globalist Modifica articolo

26 Aprile 2024 - 10.38

ATF

Carlo Calenda, ha replicato alle ultime dichiarazioni della segretaria dem, Elly Schlein, secondo cui «la destra vuole una sanità in cui chi ha il portafoglio gonfio può saltare le liste d’attesa andando dal privato, mentre chi è povero non riesce a curarsi».

Con un post su Facebook, il leader di Azione ha ricordato alla segretaria dem come i tagli alla Sanità abbiano riguardato tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni e non solo l’attuale, che però sta accelerando verso una sanità all’americana.

«Ipocrisie e omissioni. Sono venti anni che la sanità è sottofinanziata. È una colpa nostra. Di tutta la politica, non della destra e basta, cara Elly Schlein. E i soldi sono pochi perché la sinistra, Partito Democratico in testa, non la destra, ha finanziato 200 miliardi di bonus edilizi. Il provvedimento più socialmente ingiusto della storia repubblicana. E tutto ciò non si risolve dicendo voglio più soldi sulla sanità, ma anche sul cuneo fiscale, ma anche sulle case green, ma anche sul pubblico impiego, ma anche… Perché questo è ciò che la Meloni faceva all’opposizione».