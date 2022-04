Isola dei Famosi, le nomination di ieri sera, giovedì 14 aprile

GdS

15 Aprile 2022

L’Isola dei Famosi ieri sera, giovedì 14 aprile 2022, ha visto una puntata ricca di discussioni, prove, liti, condotta sempre da Ilary Blasi dallo studio, e Alvin dall’Isola, con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Vediamo chi è finito ieri al televoto, dopo la puntata.

L’Isola dei Famosi di ieri sera si è aperta con la notizia che Jovana ha abbandonato per problemi personali. La settimana tra le tribù è stata turbolenta e Estefania ha infanto il regolamento andando a parlare con Guendalina. Liti tra Nicolas e Gustavo e poi con Guendalina, Blind ha accusato Nicolas di aver finto il malore e solo Cicciolina ha difeso l’attore. Insomma classiche liti da Isola dei Famosi. Al televoto perde Gustavo con il 15% contro il 60% di Nicolas e il 25% di Nick; il suo bacio di giuda va a Guendalina.

Nella puntata di ieri de L’Isola dei Famosi tra le varie prove Nick ha battuto Blind nella sfida in apnea rendendo così immuni i Cucaracha. Intanto tra gli Sgamadi Clemente accetta di andare in nomination pur di rivedere Laura, poi al televoto flash batte Lory e Floriana che con il 23% dei voti esce e torna in Italia.

Immancabili le nomination all’Isola dei Famosi di ieri, vediamo chi ha nominato chi con un Jeremias che vorrebbe tornare a casa “non sto bene da quando ho capito che è un circo, non sono la persona adatta” “oddio che piagnisteo” la risposta di Ilary. Nomination palesi per i Tiburon:

Roger – Estefania nomina Licia

Jeremias nomina Estefania – Roger

Blind nomina Jeremias (in lacrime)

Laura nomina Jeremias

Alessandro nomina Jeremias

Cicciolina nomina Jeremias

Licia nomina Blind

Nomination segrete per i Cucaracha

Carmen nomina Blind

Nicolas nomina Jeremias

Guendalina nomina Jeremias

Marco nomina Blind

Edoardo nomina Blind

Jeremias è il nominato del gruppo e Nick decide che lo sfiderà la coppia Roger – Estefania. Quindi in nomination ieri 14 aprile all’isola dei famosi e al televoto fino al 18 aprile ci sono Jeremias e Roger-Estefania.