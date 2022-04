Isola dei Famosi, eliminati e nuovi naufraghi della puntata di lunedì 11 aprile

GdS

12 Aprile 2022 - 18.45 Giornale dello Spettacolo

All’Isola dei Famosi 2022 la settima puntata di lunedì 11 aprile si è conclusa con nessuna eliminazione, anche se non sono mancate le discussioni tra i naufraghi. . A cominciare dalla crisi di Floriana Secondi che ha accusato la redazione definendola un sistema.

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare da Playa Accoppiada tra: Floriana Secondi con Clemente Russo controlacoppia formata da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Floriana e Clemente,che hanno raggiunto Playa Sgamada. Nessun concorrente naufrago è stato eliminato in questa puntata.

Intanto sull’isola sono arrivati nuovi naufraghi. Da Playa Sgamada arrivano Laura Maddaloni e Jovana che entra finalmente in gioco. Le sorprese non finiscono qui visto che entrano in gara anche due nuovi naufraghi: Licia Nunez e Marco Senise.

Una nuova prova leader ha visto sfidarsi Roger, il leader scelto dalla tribù dei Tiburon, contro Nicolas Vaporidis, leader della tribù dei Cucaracha. I due si sono sfidati nella prova del girarrosto. Alla fine a spuntarla è stato il modello Roger che con Estefania sono la coppia leader della settimana. Ricordiamo che i due sono l’unica coppia rimasta in gara di questa edizione.

A fine puntata come di consueto arrivano le temutissime nomination. I nominati dal gruppo sono Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez. La coppia dei Leader, peraltro l’unica rimasta in gioco, formata da Roger e Estefania hanno scelto il terzo nominato: Nick Luciani.Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick Luciani?Il televoto verrà chiuso giovedì 14 aprile 2022.