Isola dei Famosi 2022, anticipazioni di stasera, lunedì 11 aprile

11 Aprile 2022 - 09.06 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi torna stasera, lunedì 11 aprile, con una nuova e travolgente puntata. Ilary Blasi condurrà il settimo appuntamento del reality di Canale 5. Cosa accadrà? Chi verrà eliminato? Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

All’Isola dei Famosi stasera le coppie verranno divise e tutti i naufraghi gareggeranno come se fossero concorrenti singoli, gli uni contro gli altri. Come reagiranno? E come la prenderà soprattutto Guendalina Tavassi, che aveva dichiarato di non volersi separare mai dal fratello Edoardo? Per lei, sicuramente, sarà un duro colpo. Playa Accoppiada esisterà ancora o verrà chiusa definitivamente?

Al televoto due coppie. Rischiano, infatti, l’eliminazione Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, loro due che prima gareggiavano con Roger Balduino ed Estefania, e la coppia che vede protagonisti Clemente Russo e Floriana Secondi, quella che si è formata un po’ di giorni fa su Playa Sgamada. Chi di loro rischia grosso? E ci sarà un’eliminazione definitiva anche su Playa Sgamada?