Piazzapulita, Orsini ospite di stasera, giovedì 7 aprile

7 Aprile 2022 - 15.17

Piazzapulita torna stasera, giovedì 7 aprile 2022 in prima serata su La7 per parlare del conflitto in Ucraina, di politica e attualità. Come di consueto, conduce la puntata il giornalista Corrado Formigli. Ma ecco ospiti e anticipazioni.

Piazzapulita lascerà ampio spazio ai temi caldi del momento: testimonianze dal massacro di Bucha, gli orrori di Mariupol e i nuovi fronti dei combattimenti. Ecco chi saranno gli ospiti di Corrado Formigli:

Ecco la lista completa degli ospiti di Corrado Formigli che parteciperanno oggi a PiazzaPulita stasera su La7: il vice-segretario generale della NATO, Mircea Geoana; l’ambasciatore Riccardo Sessa; i giornalisti sul campo in Ucraina Luciana Coluccello e Lorenzo Cremonesi; il sociologo Alessandro Orsini; lo storico Paolo Mieli; i giornalisti Alberto Negri, Alessandro Sallusti e Marco Tarquinio e Nunzia De Girolamo. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.