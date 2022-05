Orsini e la rissa verbale con il deputato di Forza Italia: il video di Cartabianca è virale

globalist

18 Maggio 2022 - 14.22

Alessandro Orsini è ancora protagonista di un duro scontro in televisione, stavolta durante Cartabianca. Il professore ha acceso un vero e proprio scontro verbale con il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, con i due che si sono scambiati insulti di varia natura.

Il tema è la guerra tra Ucraina e Russia. “Sono spaventato da questa sottovalutazione di Putin – dice il prof -, dire che lui sia sostanzialmente un incapace, io penso che non sia così…ha vinto contro gli Usa in Venezuela difendendo Maduro, ha di fatto costretto gli Stati Uniti ad abbandonare la Siria”, spiega, per poi passare a Biden e Draghi per i quali, secondo lui, “la Russia non può avere un problema di sicurezza dei confini, soltanto noi possiamo avere questi problemi. Non c’è mai nei discorsi il riconoscimento che la Russia esista con i suoi problemi”.

Ma a chi gli fa notare che per risolvere i problemi della Russia, il Paese ha invaso altri confini, Orsini replica stizzito: “Quello che Putin ci sta dicendo è che se noi gli mettiamo i soldatini, soldatini-carri armati al confine – dice il prof mimando con le mani un disegno -, non gli va bene…”. E’ a questo punto che interviene il deputato azzurro: “Le posso dire che è un po’ offensivo stare qui a sentirla? Guardi, non è che siamo dei minus habentes. Lei è un uomo sicuramente intelligente, non c’è bisogno di fare i disegnini, i soldatini… Non è che siamo tutti più scemi di lei professore”.

“Nel suo caso qualche dubbio l’avrei…”, la risposta di Orsini che scatena lo scontro in studio, con Ruggieri che dà del “pupazzo che diceva che nel 2018 avremo subito un attentato dell’Isis” e del “buffone” al professore, e Orsini che replica dandogli del “bugiardo” e del “cretino” mentre Bianca Berlinguer minaccia ripetutamente di togliere l’audio ai due.