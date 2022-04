Isola dei Famosi 2022, anticipazioni di stasera, giovedì 7 aprile

GdS

7 Aprile 2022 - 09.41 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi torna stasera, giovedì 7 aprile, con una nuova e travolgente puntata. Ilary Blasi condurrà il sesto appuntamento del reality di Canale 5. Cosa accadrà? Chi verrà eliminato? Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

L’Isola dei Famosi ha visto ieri era l’eliminazione a sorpresa di Silvano dei Cugini di Campagna, a causa della bestemmia detta ai microfoni di Alvin non appena ha messo piede sull’isola. La puntata scorsa ha visto anche l’eliminazione definitiva di Marco Melandri, il rientro su Playa Accoppiada di Clemente Russo e Floriana Secondi, il bacio tra Roger ed Estefania.

Così come su Playa Accoppiada, anche su Playa Sgamada la fame inizia a farsi sentire sempre di più. Se, però, sulla prima isola, vi è tutto l’occorrente per pescare e per prepararsi dei pasti degni di essere chiamati tali, sulla seconda la situazione è decisamente differente. Blind è alle prese con un gruppo di tutte donne, che – seppure si impegnino a lavorare e a procacciare del cibo – trascorrono molto tempo a prendere il sole.

Senza alcun dubbio, inoltre, durante la diretta di stasera si parlerà della bestemmia di Silvano Michetti e della sua espulsione. Cosa succederà adesso a Nick Luciani? Sappiamo che la voce dei Cugini di campagna è sbarcato su Playa Accoppiada proprio perché in coppia col suo compagno, ma ora che non c’è più, quali saranno le sue sorti? Molto probabilmente, nelle prossime ore sapremo se verrà affiancato da qualcun altro oppure no.

Chi tra Roger ed Ilona e Lory Del Santo con Marco Cucolo sarà la coppia perdente al televoto? Infine, verrà eletto un nuovo leader e ci saranno tante altre prove.