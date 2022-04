Non è L'Arena, anticipazioni di domenica 3 aprile: Massimo Giletti in diretta da Odessa

GdS

3 Aprile 2022 - 11.12 Giornale dello Spettacolo

Non è L’Arena torna stasera, domenica 3 aprile, su La7 con la conduzione di Massimo Giletti. Il programma nel nome ricorda ancora quella “Arena” che Massimo Giletti conduceva in Rai diversi anni fa, nel suo passaggio in Rai la trasmissione andava in onda la domenica sera.

La formula di Non è L’Arena è costruita intorno al suo conduttore Massimo Giletti che introduce e interagisce con i diversi ospiti, nella puntata di stasera domenica 3 aprile il conduttore torna in Ucraina e sarà in diretta da Odessa.

La puntata di stasera di Non è L’Arena domenica 3 aprile parte dal racconto del mese di guerra con i collegamenti in diretta degli inviati e gli aggiornamenti in tempo reale. Ma non solo perchè come due settimane fa Massimo Giletti torna in diretta dall’Ucraina, da Odessa per raccontare la guerra dal campo.

Tra i tanti temi della puntata c’è quello delle sanzioni per capire con un racconto da Mosca se le sanzioni hanno effettivamente cambiato la vita dei russi. E dalla Russia c’è anche chi fugge dopo essersi opposto al Presidente Putin. Ci sarà un reportage dalle zone più calde della guerra e si parla del reggimento Azov per capire da chi è formato. E sul fronte russo si cerca di capire chi combatte con le forze del Donbass. Poi si affrontano le diversità comunicative di Zelensky e Putin.

Nella puntata di stasera di Non è L’arena domenica 3 aprile ospite di Massimo Giletti è Walter Veltroni che sta promuovendo il suo ultimo romanzo La scelta, ambientato nella Roma del ’43 spunto per parlare degli orrori della guerra ieri come oggi.

Ospiti del programma anche Tomamso Cerno, Giorgio Cremaschi, Fabiola D’Aliesio, Alessandro Sallusti, Katerina Nesterenko, Vladislav Maistrouck, Alexeij Bobrosky, Sandra Amurri, Luca Telese, Antonio Torrembini, Alan Friedman, Alfredo Iorio, Iulik e Vittorio Nicola Rangeloni.