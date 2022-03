Don Matteo 13, stasera, giovedì 31 marzo, il primo episodio con l'addio di Terence Hill: le anticipazioni

GdS

Don Matteo torna stasera, giovedì 31 marzo 2022, con la stagione 13 su Rai 1. Dieci prime serate per dieci nuove puntate che saranno storiche visto l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Don Massimo interpretato da Raoul Bova.

Don Matteo è diretto da Francesco Vicario, regista del primo episodio, e poi da Luca Brignone e Riccardo Donna, che si sono divisi la regia dei restanti 9. La sceneggiatura è di Umbero Gnoli e Mario Ruggeri. La serie è prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Eccone alcune anticipazioni.

1×01 Il giorno perfetto: A Spoleto fervono i preparativi per i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. In prima linea c’è ovviamente Cecchini. Ad aiutarlo Anna e Marco che finalmente hanno trovato una tregua dai tormenti amorosi decidendo di essere soltanto amici. Ma durerà? Tra gli ospiti in arrivo c’è Sergio che sta per uscire dal carcere, ma anche il Colonnello Ancheschi con la figlia Valentina. La ragazza sembra nascondere qualcosa, forse un vecchio trauma di cui il padre non sa nulla. Ma a turbare la quiete c’è il ritrovamento di un cadavere di una persona vicina a Don Matteo.