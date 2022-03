Isola dei famosi 2022, anticipazioni di stasera, lunedì 28 marzo: eliminazioni, nuovi concorrenti e polemiche

GdS

28 Marzo 2022 - 10.32 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi 2022 torna stasera, lunedì 28 marzo 2022, con la terza puntata. Il reality condotto da Ilary Blasi ha debuttato la scorsa settimana su Canale 5, ma ha già appassionato milioni di telespettatori. Settimana scorsa abbiamo conosciuto le prime coppie, che sono e saranno la novità di questa edizione. Poi i concorrenti sono sbarcati in Honduras, nell’isola deserta di Cayo Cochinos. Subito la mancanza di cibo si è fatta sentire.

L’Isola dei famosi 2022 ha già visto le prime liti tra i concorrenti. Insomma, tutto fa pensare che anche la puntata che andrà in onda questa sera sarà da non perdere. Ecco, di seguito, alcune anticipazioni di stasera, lunedì 28 marzo 2022, a partire dalle 21:45: intrighi, polemiche, eliminati, televoto, ospiti e nuovi concorrenti.

Stando alle anticipazioni dell’appuntamento del reality di questa sera, arriveranno con certezza nuovi naufraghi. Infatti, ci saranno sicuramente due nuovi concorrenti (dopo vedremo nel dettaglio di chi si tratta). Uno sbarco che potrebbe cambiare già le carte in tavola. I partecipanti del Reality non hanno ancora trovato un loro equilibrio, ma ci hanno provato. Inevitabilmente nuovi arrivi contribuiranno a scompigliare ancora di più le carte in tavola.

Non mancheranno momenti dai contorni drammatici. La conduttrice Ilary Blasi, infatti, affronterà assieme ad alcuni dei vip, alcuni episodi contrastanti che sono successi in questa prima settimana. Infine ci sarà il tanto temuto televoto.

Quattro concorrenti, dunque, stanno temendo, in queste ore di venire eliminati. Si tratta di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, assieme ad Antonio Zequila e la romana Floriana Secondi. I primi sono finiti in nomination per colpa di Carmen, che non è parsa andare particolarmente d’accordo con gli altri vip dell’Isola. Per quanto riguarda i secondi, sono stati per così dire “traditi” dagli eliminati della scorsa puntata, che gli hanno mandati in nomination.

Arriviamo ora ai nuovi concorrenti che sbarcheranno stasera, lunedì 28 marzo 2022. Secondo le anticipazioni dell’Isola dei Famosi di oggi, tali nuovi vip saranno i fratelli ‘Tavassi‘, Guendalina, influencer di successo, ed Edoardo, ex fidanzato della comica Diana Del Bufalo. Vedremo se riusciranno a farsi apprezzare subito o se invece incontreranno problemi con chi è già sull’Isola da una settimana.

Sembra impossibile, ma le soprese non sono ancora finite. Nel cast ufficiale dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi ci sono anche i Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti. Attesi la scorsa settimana, forse il loro approdo sull’Isola avverrà questa sera. Infine, potrebbe arrivare anche Marco Senise, la storica spalla di Rita Dalla Chiesa a Forum.