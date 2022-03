Cartabianca, le anticipazioni di stasera: guerra in Ucraina, c’è ancora spazio per la diplomazia?

GdS

15 Marzo 2022 - 09.02 Giornale dello Spettacolo

Torna #cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda stasera, martedì 15 marzo 2022, su Rai 3 alle 21.20. Ecco di cosa si parlerà nella puntata di stasera, che avrà al centro ancora una volta il tema della guerra in Ucraina.

A #cartabianca, stasera su Rai 3, si parlerà ancora dell’invasione russa in Ucraina: mentre continua l’invasione russa dell’Ucraina con il bombardamento delle città, le vittime civili, l’esodo dei profughi, il mondo si chiede quanto ancora durerà questo conflitto, quali saranno le conseguenze politico-economiche ma soprattutto se c’è ancora lo spazio per una soluzione diplomatica.

Potrete seguire il talk di Bianca Berlinguer anche in diretta streaming e successivamente (da domattina) rivederlo in streaming on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play.

