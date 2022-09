"Cartabianca" questa sera alle 21.25 su Rai3: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 21.33

“Cartabianca” torna questa sera, alle 21.25 su Rai 3. Il talk show e di approfondimento di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer parlerà dei risultati elettorali che hanno visto la vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni, con il Pd alla ricerca di un nuovo equilibrio. E poi il caro bollette e gli ultimi aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina. Il programma andrà in onda alle 21.25 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Nel corso della puntata, dunque, andranno in onda dibattiti in studio grazie alla presenza di ospiti e opinionisti, la lista è ancora in corso di aggiornamento.

Gli ospiti

Ignazio La Russa, Fratelli d’Italia; Alessandra Moretti, Partito Democratico; Mariolina Castellone, Movimento Cinque Stelle; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana; Oscar Farinetti, imprenditore; i giornalisti Andrea Scanzi, Luisella Costamagna, Maurizio Belpietro, Pietro Senaldi, Federico Rampini e Valentina Petrini; Vladimir Luxuria; Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo internazionale. Come sempre, il commento dei fatti della settimana con Mauro Corona.