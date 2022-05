Cartabianca, stasera su Rai 3: Orsini ospite del talk condotto da Bianca Berlinguer

globalist

17 Maggio 2022 - 18.57

Cartabianca, ossia la trasmissione accusata di avere spesso la maggioranza assoluta degli ospiti in quota Fatto Quotidiano.

E ora come tutti i martedì, anche stasera 17 maggio, Rai 3 dedica la prima serata a Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer.

Inizio alle 21.20 per la puntata che ancora una volta metterà al centro della discussione il conflitto tra Russia e Ucraina che sembra sempre più complesso sia dal punto di vista militare che diplomatico. Nonostante le pressioni internazionali e le dure scelte economiche da parte dell’Occidente, Vladimir Putin non è affatto disposto a ritirare le sue truppe. L’Ucraina, d’altro canto, non sembra intenzionata a scendere a compromessi se prima i soldati russi non lasceranno il suo territorio.

Intanto la Svezia e la Finlandia stanno entrando nella Nato, una scelta che non piace affatto alla Russia. Ogni giorno, dunque, la situazione sembra più complessa. Intanto continuano i combattimenti, si moltiplicano i militari e i civili che perdono la vita a causa del conflitto e tutto il mondo continua ad accusare gravi ripercussioni dal punto di vista economico.

Di tutto questo si parlerà durante la puntata di Cartabianca. Come sempre Bianca Berlinguer avrà in studio e in collegamento autorevoli ospiti, esperti sia di strategia militare che di diplomazia. Come al solito verranno svelati sui social un paio d’ore prima della messa in onda.

Questi gli ospiti della puntata di stasera: Maria Elena Boschi, Italia Viva; Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale; Andrea Ruggieri, Forza Italia; Federico Rampini, Corriere della Sera; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Anastasia Kuzmina, ballerina; Iva Zanicchi, cantante; Matteo Bassetti, direttore Clinica malattie infettive San Martino di Genova; Giada Messetti, sinologa; Mauro Corona, alpinista e scrittore.