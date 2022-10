La lite tra Berlinguer e Corona: anche il web si è stancato del trash in tv, ecco le reazioni

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 11.05

Dopo l’ennesima lite in diretta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, durante il programma “Cartabianca” di martedì 11 ottobre, anche i social e gli spettatori della trasmissione hanno iniziato a “scaricare” la conduttrice. Non sempre, infatti, le risse in diretta aiutano ad aumentare gli ascolti. Anzi, quando si esagera, l’effetto sortito è il contrario. Come dimostrano alcuni tweet pubblicati durante il live.

“La Berlinguer ha bisogno di invitare personaggi folcloristici come Corona od Orsini per compensare la sua pochezza come giornalista…basta cambiare canale!”

“Ammetto, guardavo #cartabianca e mi piacicchiava. Poi ha iniziato a collegarsi settimanalmente con Corona. Ora fa da cassa di risonanza a sto schifo. Mi dispiace ma la Berlinguer è inqualificabile”

“Bianca Berlinguer al montanaro Mauro Corona: “Lei apre la bocca e le dà fiato!” (testuale). E allora, perché continua a invitarlo e a dargli tanto spazio su #Rai3? Solo perché fa audience? Ma questo è servizio pubblico” #cartabianca

“La Berlinguer a Corona: “Stasera l’ho salvata in extremis, lei non impara nulla dal passato”. Lei dimentica che Corona serve a #cartabianca più di quanto #cartabianca serva a Corona”.

#cartabianca “Intere mezz’ore di dialoghi tra la conduttrice Bianca Berlinguer e l’opinionista Mauro Corona su tutto, tutto ed il contrario di tutto e di tutti. Che tipo di contributo è all’informazione del servizio pubblico Rai?”