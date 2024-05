Schlein: "La destra tifava per la Brexit e l'uscita dall'euro, noi amiamo l'Europa e vogliamo cambiarla"

globalist Modifica articolo

18 Maggio 2024 - 11.56

ATF

“Noi amiamo l`Europa, ma proprio perché l`amiamo la vogliamo cambiare, e abbiamo la coerenza di chi su questa posizione c`è sempre stato e non deve nascondere, come la destra, che fino a qualche anno fa blaterava di uscire dall`euro, di uscire dall`Europa. Tifavano la Brexit e poi guardate i risultati”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante una tappa del suo tour elettorale di oggi nel Lazio.

“Noi siamo per starci dentro, per contare come Italia e per cambiarla affinché dia risposta ai bisogni delle persone” ha aggiunto riferendosi sempre all’Ue e alla necessità che sia “più sociale”, “più giusta”, “più unita e federale”.