Cartabianca, gli ospiti di stasera, martedì 10 maggio: Alessandro Orsini, Francesco Borgonovo e altri

10 Maggio 2022 - 18.49

Cartabianca torna stasera, martedì 10 maggio su Rai 3, condotto come sempre da Bianca Berlinguer. Stasera si tornerà a puntare i riflettori sui temi caldi che animano il dibattito italiano con servizi, reportage e approfondimenti preparati dalla sua redazione. Queste le anticipazioni della puntata stasera in tv su Rai 3:

Ecco i temi e gli ospiti di Cartabianca di stasera: il giorno dopo le celebrazioni per il giorno della Vittoria, l’offensiva russa in Ucraina non accenna a fermarsi, ma le notizie forse più importanti arrivano dal fronte diplomatico. Dopo il Presidente francese Macron, che ieri ha invitato a non demonizzare Mosca, anche il segretario Enrico Letta per la prima volta dallo scoppio del conflitto ha riposizionato il PD sganciandosi dalla guida USA (“questa guerra è un Europa e l’Europa deve fermarla”).

I tempi sono maturi affinché l’UE reciti un ruolo autonomo e da protagonista nelle trattative di pace? E come reagirà l’America ai tentativi europei di dialogo con Putin? Ne discuteranno gli ospiti di Cartabianca, Marco Minniti, Alessandro Orsini, Oscar Farinetti, Marc Innaro, Donatella Di Cesare, Alan Friedman, Francesco Borgonovo, Andrea Scanzi, Matteo Bassetti, Valentina Petrini e Mauro Corona.