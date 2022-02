Emma Marrone risponde per le rime alle reprimende di Davide Maggio: "Ragazze, dovete vestirvi come vi pare"

GdS

Sanremo è finito ma la risacca delle polemiche perdura, come da tradizione, ancora per qualche giorno in più. L’ultima in ordine di tempo è la querelle intercorsa tra la cantante Emma Marrone, concorrente al Festival con la canzone ‘Ogni volta è così’, e il giornalista Davide Maggio.

Quest’ultimo, nel corso di una diretta Instagram, commentando l’outfit della cantante sul palco dell’Ariston ha dichiarato che “se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”. Un commento sessista brutto e ingiustificabile, che è stato ricondiviso da Emma Marrone che ha dato una risposta magistrale:

“Mi rivolgo a tutte le ragazze, specie quelle più giovani. Vi dovete vestire come vi pare, mostratele queste gambe importanti. Mettetele le calze a rete e abbinate magari anche una bella minigonna. Siate orgogliose del vostro corpo”.

“Questa canzone a quanto pare era necessaria perché è ancora necessario parlare di femminismo e di rispetto delle donne. Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico e importante. C’è chi le sa reggere e le vive anche con ironia e c’è chi purtroppo, qualcuno molto fragile, legge e rischia di finire in un buco senza fine. Però tutto è molto imbarazzante e lo devo dire. Torno a fare un sacco di cose belle ma era necessario per me dire questa cosa che non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto” ha concluso Marrone.