Sanremo 2022, Francesca Michielin dirigerà l'orchestra per Emma

14 Gennaio 2022

Sanremo ricco di sorprese: Francesca Michielin e Emma Marrone saranno insieme a Sanremo 2022 Ma in una forma totalmente inedita. Francesca Michielin salirà sul palco di Sanremo 2022 ma quest’anno non canterà. Dirigerà l’orchestra, invece, dando vita assieme a Emma Marrone a Ogni volta è così.

A dare la notizia ufficiale sono state Francesca ed Emma insieme sui loro rispettivi profili social facendo girare la testa a tutti i loro fan, noi comprese. “Canta Emma, dirige l’orchestra Francesca Michielin” e questa favola profuma già di lieto fine, ma è soprattutto un bellissimo messaggio di sorellanza ed empowerment femminile.

“Quando @francesca_michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme”, ha condiviso Emma Marrone.

È stata quindi Francesca Michielin a proporsi per questa meravigliosa esperienza buttandosi a capofitto in un nuovo ruolo che delinea quanto la cantautrice sia in realtà un’artista poliedrica e complessa. “È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”, ha confessato Francesca Michielin.