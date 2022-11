Migranti, anche Madrid contro il governo Meloni: "Noi rispettiamo il diritto internazionale, loro no"

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 23.47

Preroll

Dopo la Francia (e la Germania) anche la Spagna si schiera contro il governo reazionario guidato da Giorgia Meloni e le sue interpretazioni del diritto internazionale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Madrid «non può sostenere proposte che premierebbero i Paesi che non rispettano i loro obblighi in termini di diritto marittimo internazionale e che andrebbero a discapito di quelli che, come la Spagna, rispettano i loro obblighi internazionali e salvano vite con risorse pubbliche»: lo dice un portavoce del ministero dell’Interno spagnolo, commentando la dichiarazione congiunta di Italia, Grecia, Malta e Cipro sui migranti rivolta all’Unione europea.

Middle placement Mobile

La Spagna, è la premessa, «condivide con i suoi partner mediterranei la necessità di istituire un meccanismo per un’equa distribuzione delle responsabilità tra i Paesi dell’Ue in materia di migrazioni, e lo ha sempre difeso sia all’interno della Med5 che nei Consigli dei ministri dell’Interno».

Dynamic 1

Ma «non può però sostenere proposte che premierebbero i Paesi che non rispettano i loro obblighi in termini di diritto marittimo internazionale e che andrebbero a discapito di quelli che, come la Spagna, rispettano i loro obblighi internazionali e salvano vite con risorse pubbliche».