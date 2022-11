Israele, il suicidio della sinistra: così sprofonda il partito che fu di Rabin e Peres

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 18.13

Preroll

Il Partito che ha fondato lo Stato. Il Partito che ha governato ininterrottamente dal 1948, la nascita dello Stato d’Israele, fino al 1977. Il Partito di David Ben Gurion, Golda Meir, Abba Eban, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Shimon Peres…Il Partito Laburista. Un Partito allo sprofondo: 4 parlamentari alle elezioni di martedì scorso, la soglia di sbarramento (3,25%) superata per un soffio. Non è una sconfitta o un tracollo. E’ la fine della Sinistra israeliana per come l’abbiamo raccontata per decenni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Uccisi dal fuoco amico

Middle placement Mobile

L’editoriale di Haaretz: “La presidente del Partito Laburista Merav Michaeli è responsabile del fallimento del blocco “pro-cambiamento” alle elezioni di martedì. Nella sua arroganza, ha rifiutato di collaborare con Meretz prima delle elezioni, causando l’annientamento del partito gemello e consegnando a Benjamin Netanyahu e ai suoi compari kahanisti il regno su un piatto d’argento. Giovedì ha aggiunto il peccato di chutzpah al reato di arroganza. Nel suo discorso, ha incolpato il Primo Ministro Yair Lapid, e solo lui, per il fallimento elettorale. Michaeli ha sostenuto che Meretz non è entrato nella Knesset a causa della campagna di Lapid. “Non c’era motivo per cui sia Meretz che i laburisti non avrebbero dovuto superare la soglia elettorale”, ha detto, poi ha accusato: “Lapid ha gestito la battaglia in modo irresponsabile. Ha distrutto Meretz”. Era da molto tempo che Israele non assisteva a una così spettacolare fuga dalle responsabilità. Quello che è successo è esattamente ciò che molti avevano avvertito Michaeli. Questo scenario spaventoso, che si è avverato con il conteggio finale dei voti di giovedì, è il motivo per cui la Michaeli ha subito pressioni in ogni sede possibile per allearsi con Meretz. Le persone l’hanno esortata più e più volte, spiegandole che si trattava di un azzardo pericoloso. Ma lei non ha ascoltato. Se Michaeli non avesse chiuso le orecchie alle suppliche di Lapid e della presidente di Meretz Zehava Galon, la coalizione uscente avrebbe conquistato altri quattro seggi alla Knesset e l’intero quadro dei due blocchi di partiti contrapposti sarebbe stato molto diverso. nvece di ammettere il suo errore, di scusarsi e di annunciare le sue dimissioni dalla Knesset, per non parlare della leadership del Partito Laburista, Michaeli ha annunciato che il suo partito condurrà “la lotta più feroce nell’opposizione contro una coalizione che ha più imputazioni che donne legislatrici”. Ma la verità è che la stessa Michaeli ha contribuito a ridurre il numero di donne alla Knesset rifiutando di correre insieme a Meretz.

Dynamic 1



Michaeli ha dichiarato di comprendere i sentimenti di frustrazione, delusione e dolore degli elettori. Ma simpatizzare non è sufficiente. Un vero leader deve assumersi la responsabilità dei propri errori. Michaeli deve lasciare la sua posizione per far posto a un nuovo leader. La democrazia israeliana ha più che mai bisogno di una leadership forte che non abbia paura di issare i vessilli della pace, dell’uguaglianza e dei diritti umani. Il Partito Laburista in particolare e la sinistra israeliana in generale meritano un leader che abbia una visione, che sia attento agli umori dell’opinione pubblica, che legga correttamente la realtà, un giocatore di squadra che riconosca le proprie debolezze e si assuma la responsabilità in caso di fallimento. Michaeli non è quella persona”.

Una sconfitta annunciata

Dynamic 2

Ne scrive Aluf Benn: “La sconfitta è stata duplice. I blocchi politici che hanno perso alle elezioni di martedì sono due e si sovrappongono solo parzialmente: il blocco “chiunque ma non Bibi” e la sinistra sionista. Il blocco “chiunque ma non Bibi” è riuscito per quattro anni a limitare il potere di Benjamin Netanyahu, a impedirgli di ostacolare le sue indagini e i suoi processi penali, a ritardare la sostituzione delle élite da lui voluta e a frenare le misure di repressione della libertà di espressione politica. Ma ha fallito alle elezioni perché, a differenza del blocco di destra, non ha offerto una visione condivisa e coesa e perché la leadership del primo ministro Yair Lapid non è stata accettata dai suoi partner, a differenza dello status imperiale di Netanyahu nel blocco opposto.

I risultati del “governo del cambiamento” – gestire il Paese senza clamori, porre fine alle serrate per la pandemia, approvare un bilancio statale e nominare alti funzionari del settore legale e della difesa – non sono stati un collante sufficiente per colmare le differenze ideologiche tra i suoi componenti, che hanno portato al suo crollo prematuro e alle dimissioni dell’ex primo ministro Naftali Bennett. Nemmeno i membri della coalizione di governo sono stati in grado di superare i loro contrasti personali: il ministro della Difesa Benny Gantz ha condotto una campagna anti-Lapid, dipingendolo come un perdente politico incapace di formare una coalizione di governo e come una persona priva di esperienza e comprensione militare. La presidente del Partito Laburista Merav Michaeli ha ignorato Lapid, che l’aveva esortata a candidarsi in una lista congiunta con Meretz; lo stesso hanno fatto i leader dei partiti Hadash-Ta’al e Balad, che hanno deciso all’ultimo momento di candidarsi in due liste separate, senza nemmeno dirlo a Lapid.



Forse, con un comportamento diverso, il blocco “anyone but Bibi” avrebbe potuto ottenere un altro stallo e rimanere al potere ancora per qualche mese, fino a una sesta elezione. Ma in ogni caso, si è trattato di un accordo temporaneo.

Dynamic 3



La caduta della sinistra sionista è più profonda. La minaccia, chiaramente visibile fin dal momento in cui sono state indette le elezioni anticipate – che Meretz o i laburisti non avrebbero raggiunto la soglia elettorale del 3,25% e sarebbero rimasti fuori dalla Knesset – rifletteva il riconoscimento che la domanda di ciò che vendevano aveva toccato il fondo. La campagna “salvateci!” di Meretz non era un trucco per attirare elettori, ma un doloroso riconoscimento della realtà: non ci sono abbastanza elettori che vogliono combattere l’occupazione e la coercizione religiosa, i tradizionali temi di punta della sinistra israeliana, e anche far parte del campo progressista globale nelle sue battaglie contro il cambiamento climatico e per i diritti LGBT, i diritti all’aborto e la legalizzazione dell’uso ricreativo della marijuana.



Tutte queste battaglie, locali e globali, sono completamente giustificate. Ma sono difficili da vendere agli israeliani di questi tempi. Chiunque sostituisca Michaeli e Zehava Galon di Meretz dovrà cercare una nuova strada per entrare nel cuore degli elettori.

Dynamic 4



2. La vittoria di Pirro di Balad. I sostenitori di Balad hanno finalmente realizzato il loro sogno di lunga data di schiacciare la sinistra sionista, ritenuta la principale responsabile del pregiudizio, dell’oppressione e della discriminazione che i palestinesi hanno dovuto affrontare – dal periodo dello Yishuv, durante il Mandato britannico, alla Nakba e all’indipendenza israeliana del 1948, all’occupazione dei territori conquistati nella guerra del giugno 1967, alle operazioni militari contro il gruppo militante Tana del Leone a Nablus durante il mandato dell’attuale “governo del cambiamento”.



I membri di Balad che sostenevano che Galon fosse peggiore di Itamar Ben-Gvir, perché la sua posizione era ipocrita e lui almeno diceva la verità, dovrebbero essere felici ora che Meretz è uscito di scena. A loro avviso, non ci sono più maschere; la verità che il sionismo è apartheid è finalmente venuta alla luce.

Dynamic 5



Ok, ma cosa succederà ora? Le braci morenti della sinistra ebraica getteranno il sionismo nella spazzatura e si uniranno a Balad nella lotta per uno “Stato di tutti i suoi cittadini”? O si orienteranno verso il centro, facendo scomparire questa idea dalla conversazione pubblica per il prossimo futuro?



Decidendo di candidarsi da solo e poi non riuscendo a entrare nella Knesset, Balad si è liberato del dilemma che gli era pesato fin dall’inizio: come opporsi al sionismo e allo Stato ebraico pur presentandosi ogni mattina al lavoro alla Knesset sotto l’immagine del visionario sionista Theodor Herzl. Ma sta facendo una grande scommessa. C’è una buona probabilità che a Balad e ai suoi compagni di partito arabi non venga permesso di candidarsi alla Knesset in futuro, e che questa fosse la loro ultima occasione di giocare sul campo politico.

Il pretesto per sciogliere la Lista comune dei partiti arabi – la discussione se raccomandare Lapid come prossimo primo ministro o se astenersi dal raccomandare qualcuno – sembra a posteriori un riordino delle sedie a sdraio sul Titanic. Chi difenderà esattamente il diritto di Balad a candidarsi alla prossima Knesset? Gantz e Lapid? I ministri uscenti Gideon Sa’ar e Avigdor Lieberman? La deputata del Partito laburista Efrat Rayten?



E l’uomo che ha contato allegramente le sue vincite è stato, come sempre, Netanyahu. Per la prima volta, ha deciso di non opporsi alla candidatura di Balad, con l’obiettivo di sprecare voti per il blocco rivale. Il suo calcolo si è rivelato esatto alla perfezione”.

La storia politica d’Israele non finisce l’1 Novembre 2022. Quella del Partito Laburista, per quel che è stato, sì.