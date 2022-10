Nablus, quelli della "Tana del Leone" che sfidano Israele e mettono in crisi l'Autorità Palestinese

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 19.36

Nablus, quelli della “Tana del Leone”. E la doppia sfida, all’occupante israeliano e all’Autorità nazionale palestinese.

Come nasce la “Tana”

Di grande interesse è il report su Haaretz a firma Yanin Kubovich e Jack Khoury.

“All’inizio del 2022, i funzionari di sicurezza israeliani hanno notato un aumento del numero di sparatorie dirette contro obiettivi militari israeliani nell’area di Nablus, nel nord della Cisgiordania. L’aumento degli incidenti fu attribuito, all’epoca, a un gruppo chiamato Battaglioni di Nablus, che aveva intensificato la propria attività nella Città Vecchia di Nablus.



Sulla base di informazioni di intelligence, i funzionari di sicurezza erano particolarmente interessati a diverse figure di spicco del gruppo e si decise di agire contro di loro. A febbraio, dopo che l’agenzia di sicurezza Shin Bet ha stabilito che quattro membri del gruppo avevano pianificato di attaccare i soldati israeliani di lì a poco, è stato deciso di effettuare uccisioni mirate dei quattro.

Durante la giornata dell’8 febbraio, le truppe della forza antiterrorismo israeliana Yamam sono entrate nel centro di Nablus per mettere alle strette la banda. Nella sparatoria che ne è seguita, sono stati uccisi tre membri del gruppo palestinese – Ashraf al-Mubaslat, Adham Mabrukeh e Mohammed al-Dakheel – che erano noti alle autorità di sicurezza israeliane come membri dei Battaglioni di Nablus. Un quarto uomo, Ibrahim al-Nabulsi, a capo del gruppo armato, non era presente in quel momento.



Sei mesi dopo, il 9 agosto, le forze israeliane hanno ucciso al-Nabulsi, che si era nascosto nell’area di Nablus. Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato in quell’occasione che aveva fatto parte della banda terroristica Mabrukeh, “non affiliata a un’organizzazione terroristica”. Un mese dopo la morte di al-Nabulsi, un uomo israeliano che viaggiava in auto vicino al villaggio palestinese di Hawara, in Cisgiordania, è stato colpito da un veicolo di passaggio che è fuggito dalla scena. Un gruppo chiamato Tana del Leone, sconosciuto alle autorità israeliane, ha rivendicato la responsabilità della sparatoria. Da allora, il gruppo, responsabile di un gran numero di attacchi a colpi di arma da fuoco nell’area di Nablus, è diventato un grosso problema per le forze di sicurezza israeliane e per quelle dell’Autorità Palestinese. I funzionari della sicurezza israeliana ritengono che il gruppo sia composto da persone che in precedenza avevano fatto parte di altri gruppi e che una serie di eventi li abbia portati a “ribattezzarsi” come Tana del Leone. I membri del gruppo sono attivi nell’area di Nablus, principalmente nella Città Vecchia e nel campo profughi di Balata, e il loro obiettivo dichiarato è quello di affrontare i soldati dell’Idf quando entrano in città o vengono a proteggere i fedeli alla Tomba di Giuseppe, alla periferia della città. La maggior parte di loro sono giovani laici di età compresa tra i 18 e i 24 anni che non frequentano le moschee e non sono influenzati da figure religiose.

Parlando con Haaretz, i membri del gruppo hanno riconosciuto che le loro operazioni sono incentrate sulla risposta alle operazioni dell’esercito israeliano o sono avviate a livello locale. “Non esiste una sala operativa in senso militare, né piani o obiettivi formali”, affermano. Aggiungono che sono lontani dall’essere una milizia organizzata e non svolgono operazioni come quelle che l’ala militare di Hamas o la Jihad islamica compiono nella Striscia di Gaza.



“È più una risposta alle forze israeliane che entrano a Nablus o agli spari casuali contro le postazioni dell’esercito o contro gli obiettivi dei coloni”, dicono, anche se a volte ci sono tentativi di sfidare l’esercito.

Fino a qualche mese fa, la maggior parte dei membri della Tana del Leone era identificata con la fazione palestinese Fatah che controlla l’Autorità Palestinese. Molti sono anche parenti di persone che fanno parte delle forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese e che in passato hanno fatto parte della forza Tanzim di Fatah o di gruppi armati che rispondevano all’Autorità Palestinese e alle sue forze di sicurezza.

I partecipanti alla Tana del Leone sono stati spinti dagli scontri con le forze israeliane nel campo profughi di Jenin. In mezzo a lotte interne per il potere all’Autorità Palestinese, in previsione di un momento in cui il presidente Mahmoud Abbas non sarà più al timone, e alla luce della difficile situazione economica palestinese e della proliferazione delle armi nelle aree controllate dall’Autorità Palestinese, i membri della Tana del Leone hanno compreso il potenziale che i gruppi armati avevano per influenzare la loro posizione.



Un membro di Fatah di lunga data della Città Vecchia di Nablus, che conosce alcuni dei membri della Tana del Leone, ha dichiarato ad Haaretz che il gruppo è ben lontano dall’essere un’organizzazione gerarchica che prende ordini da un centro di comando o da una leadership politica. “Se la paragoniamo alla Brigata dei Martiri di Al-Aqsa durante la seconda intifada, quando c’era una gerarchia che arrivava fino al capo dell’organizzazione, Yasser Arafat e ai membri anziani di Fatah, tra cui Marwan Barghouti, ora è completamente diversa”, ha detto.

La Tana del Leone, ha aggiunto, è un gruppo locale di giovani, la maggior parte dei quali sono persone che non hanno nulla da fare e che provengono da diverse organizzazioni. La maggior parte è affiliata a Fatah, mentre altri sono identificati con Hamas, la Jihad islamica e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.

Stelle dei social media Le autorità israeliane hanno chiesto all’Autorità Palestinese di agire contro la Tana del Leone, ma il problema dell’AP è stato che, a differenza di Jenin, dove gli uomini armati hanno ricevuto il sostegno della Jihad islamica, la Tana del Leone di Nablus è composta da persone che erano parte integrante di Fatah e della stessa AP, che hanno deciso di ribellarsi. Di conseguenza, per l’Autorità palestinese è stato difficile agire senza danneggiare la propria legittimità in Cisgiordania, dal momento che i membri della Tana dei leoni hanno affermato che il loro unico obiettivo è stato quello di proteggere i residenti di Nablus dai soldati israeliani che entrano in città.

[…].”Chiunque pensi che ci sarà uno scontro frontale e arresti di massa in questo momento – considerando la condotta israeliana e la grave e pericolosa escalation contro i palestinesi – si sbaglia, ma ci sarà un tentativo di risolvere il loro status”, ha dichiarato ad Haaretz un alto funzionario dell’Autorità palestinese.



Nelle ultime settimane, Israele ha anche compiuto passi significativi per rafforzare l’AP. A differenza di quanto fatto a Jenin, l’Idf si è astenuta dall’entrare a Nablus, tranne nei casi in cui vi siano informazioni su piani per compiere attacchi terroristici. Questa politica è un tentativo di rafforzare le forze di sicurezza palestinesi e di non creare una situazione in cui esse siano costrette ad agire secondo le richieste di Israele. Allo stesso tempo, l’Autorità Palestinese ha iniziato ad agire contro la Tana del Leone da sola, senza seguire le dichiarazioni del capo di stato maggiore dell’Idf o di altri israeliani che invitavano l’Autorità a farlo.



Dopo la guerra dello scorso anno tra Israele e Hamas e i suoi alleati a Gaza, i sondaggi indicavano che il 51% dei cisgiordani sosteneva Hamas. Ora, in seguito ai passi compiuti dall’Autorità palestinese e alle misure economiche e civili adottate da Israele, i sondaggi più recenti hanno mostrato un calo del sostegno ad Hamas in Cisgiordania, che è sceso al 32%, come era prima della guerra dello scorso anno. Ci sono anche differenze di opinione tra i palestinesi quando si tratta della legittimità della Tana del Leone. Gli uomini d’affari in Cisgiordania hanno chiesto all’Autorità palestinese di affrontare il fenomeno, che danneggia gli affari e il commercio, in particolare a Nablus e Jenin.



“Pensate che queste siano persone che potrebbero essere portabandiera della resistenza?”, ha dichiarato ad Haaretz un importante funzionario dell’Autorità Palestinese.”[I membri della Tana del Leone] sono un gruppo di persone con interessi particolari che vogliono soldi e potere”.



“Non ci resta che pregare”

Annota Raviv Drucker sul quotidiano progressista di Tel Aviv. “Chiunque abbia parlato con alti funzionari in uffici decisionali chiave nelle ultime settimane ha avuto la terribile sensazione di un’auto che sta precipitando verso un abisso. L’auto ha effettivamente i freni, il volante funziona e il conducente non ha avuto un infarto; potrebbe fermarsi o cambiare corsia. Ma non sta facendo nulla. È paralizzato. Non fisicamente, ma politicamente.

L’Autorità Palestinese ha perso il controllo del campo profughi di Jenin e non sta cercando di riconquistarlo. Le Forze di Difesa Israeliane sono entrate in azione. Quest’anno ci sono stati più di 100 morti palestinesi (non solo a Jenin, ovviamente). L’esercito comprende il prezzo di un numero così elevato di morti, ma cosa può fare un esercito quando riceve informazioni su uomini armati con intenzioni ostili nel campo profughi?



Dal campo profughi di Jenin, la disintegrazione si è estesa a Nablus. E questa è una minaccia molto più grande. La milizia di Nablus, che l’esercito descrive come una banda di “bastardi armati”, è fisicamente molto più vicina sia alle comunità israeliane che ai soldati dell’Idf. I suoi membri possono compiere un attacco terroristico in pochi minuti. Ogni attacco riuscito attira nuove reclute nella milizia. Più reclute significa meno controllo da parte dell’AP. E se l’AP perde anche Nablus, la completa disintegrazione sarà dietro l’angolo. La questione dipende esclusivamente dalla decisione dell’Autorità palestinese, ha detto un alto ufficiale dell’Idf. L’Autorità palestinese dovrà decidere di assumere il controllo di Nablus, perché ha la possibilità di farlo, a differenza del campo profughi di Jenin.



La sensazione che si ha dal Primo Ministro Yair Lapid e dal Ministro della Difesa Benny Gantz è che ci sia una corsa contro il tempo. Un’esplosione è dietro l’angolo, ma preghiamo di poterla rimandare fino alle elezioni.

Nelle due settimane e mezzo che mancano ad allora, nessuno muoverà un dito per sostenere l’AP. Gantz non incontrerà il presidente palestinese Mahmoud Abbas a causa dello sciagurato commento di quest’ultimo sull’Olocausto. E non ha senso nemmeno parlare di Lapid.



L’Autorità palestinese ha un disperato bisogno di soldi; ha tagliato gli stipendi ai membri dei suoi servizi di sicurezza. Tuttavia, Israele ha le mani legate da una legge che non gli permette di trasferire interamente le entrate fiscali – denaro che appartiene ai palestinesi, come tutti sappiamo. Ma finché si tratta di dare soldi alle famiglie dei terroristi, c’è un problema.



Il governo americano è debole e non coinvolto. Inoltre, ha grossi problemi a inviare denaro a causa di una legge simile che è stata approvata in quel Paese. Un governo diverso avrebbe potuto cercare modi indiretti per inviare denaro, attraverso l’Egitto o il Qatar. Ma l’amministrazione Biden non è abbastanza interessata e non esercita alcuna influenza sugli eventi.



Ho chiesto all’alto ufficiale dell’Idf se Israele avesse un modo per fermare il deterioramento. L’Autorità palestinese non ha bisogno di noi per la questione di Nablus; ha le capacità necessarie, ha detto. Tuttavia, ha ammesso, sarebbe chiaramente utile se sostenessimo l’Autorità palestinese.



“Abu Mazen si oppone alla violenza”, ha detto, riferendosi ad Abbas con il suo soprannome. “Non la sta incoraggiando, e noi abbiamo interesse a che l’Autorità palestinese si rafforzi”.



Supponiamo che non ci siano elezioni. Cosa potrebbe rafforzare l’AP? Un orizzonte, una visione, ha risposto l’alto ufficiale. La crescente forza di Hamas e della Jihad islamica in Cisgiordania è costruita sulla narrativa che l’Autorità palestinese sta crollando. Se non c’è modo di ottenere guadagni attraverso i negoziati, sceglieranno un’altra strada. Se ci fosse una luce alla fine del tunnel, anche solo per i colloqui, sarebbe possibile rafforzare l’AP.



Sembra fantascienza. Qualsiasi leader israeliano che avvii negoziati diplomatici con Abbas rischierebbe il suicidio politico.



Ma il discorso su una grande operazione militare in Cisgiordania – una nuova versione dell’operazione Defensive Shield del 2002 – è scollegato dalla realtà, ha detto l’alto ufficiale. L’operazione Defensive Shield mirava alle infrastrutture terroristiche, ai laboratori di esplosivi. Oggi non esistono più. Non avrebbe senso un’operazione del genere e non ne trarrebbe alcun beneficio.



In sintesi, non c’è alcuna possibilità di negoziati diplomatici con l’Autorità palestinese. Una grande operazione militare non ci darà nulla. Le possibilità che l’Autorità palestinese riprenda il controllo del campo profughi di Jenin e di Nablus sono molto basse.



Quindi cosa resta? Pregare. Che non si verifichi un grande attacco terroristico, che l’Idf e il servizio di sicurezza Shin Bet riescano in qualche modo a controllare la situazione, che la polizia riesca a calmare Gerusalemme Est, che l’auto si fermi in qualche modo da sola. Perché altrimenti l’abisso è molto vicino”.