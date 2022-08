Ucraina, sono 150mila i rifugiati nel nostro paese dall'inizio della guerra

globalist

15 Agosto 2022 - 14.23

I flussi di rifugiati dall’Ucraina verso l’Italia, sono stimati in circa 150mila persone che da febbraio a oggi hanno varcato i nostri confini per cercare rifugio. I dati del Viminale, raccontano una realtà drammatica.

Secondo i dati aggiornati al 31 luglio, sono stati rilasciati 149.321 permessi di protezione temporanea a cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina. Il dossier del Viminale, evidenzia anche un boom delle richieste di asilo di cittadini ucraini, 2.653 negli ultimi 12 mesi, a fronte di poche centinaia lo scorso anno. A oltre mille persone è stata riconosciuta la protezione internazionale. Sono 14.354 i cittadini ucraini nel circuito di accoglienza, di questi 12.919 nei centri di accoglienza e 1.435 in ambito Sai (Sistema di accoglienza e integrazione).