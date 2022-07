Ucraina, il governatore di Mykolaiv offre denaro per chi denuncia chi spia in favore dei russi

globalist

19 Luglio 2022 - 21.39

La chiamano ricompensa ma in realtà è una taglia anche se le cifre sono abbastanza modeste.

Il governatore di una regione dell’Ucraina meridionale sotto il costante lancio di razzi russi ha offerto una ricompensa di 100 dollari a chiunque sia in grado di identificare le persone che collaborano con la Russia.

Vitaliy Kim, il governatore della regione di Mykolaiv, ha offerto il premio in denaro in cambio di informazioni su “coloro che rivelano agli occupanti i luoghi di posizionamento delle truppe ucraine” o li aiutano a stabilire le coordinate di potenziali obiettivi, ha riferito la France Presse.

Kim ha inoltre indicato di voler “chiudere” la città di Mykolaiv per alcuni giorni per neutralizzare “traditori e collaboratori russi”. Stiamo “valutando misure di coprifuoco. Abbiamo un grande database. Chiuderemo la città per alcuni giorni”, ha detto.