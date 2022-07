Zelensky accusa Mosca: "Non vogliono finire la guerra e noi ci difendiamo"

globalist

17 Luglio 2022 - 17.33

Zelensky attacca ancora e nega che il Cremlino voglia seriamente la pace. «Questa è una guerra che la Russia ha iniziato, che la Russia continua e che la Russia non vuole finire. L’Ucraina difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L’Ucraina sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel XXI secolo, e per noi è la realtà».

Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

No alle imposizioni della Russia

L’unico piano della Federazione russa: uccidere e distruggere, bruciare le nostre terre, senza avere alcuna reale possibilità di impossessarsene. Pertanto, l’unica opzione è porre fine alla guerra alle condizioni dell’Ucraina e liberare tutti i nostri territori. Qualsiasi altra via porta a una guerra senza fine, bombardamenti e minaccia di nuove annessioni».

Lo ha scritto su Twitter, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.